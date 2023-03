Doente, MC Marcinho faz apelo para conseguir realizar cirurgia cardíaca

O cantor MC Marcinho, de 45 anos, usou as redes sociais para fazer apelo por cirurgia de substituição de marca-passo, implantado no coração dele em agosto de 2021. O dispositivo, usado para regular os batimentos cardíacos do artista, não está funcionando direito e precisa ser trocado com urgência.

Nesta terça-feira (21), a assessoria do artista pontuou o motivo para a troca do marca-passo. "Marcinho precisa colocar um marca-passo novo que o dele deu defeito. Como o marca-passo não está funcionando direito, ele ficou 'descompensado' e muito debilitado. O que falta agora é o plano de saúde liberar a cirurgia, que já está aprovada, com equipe e hospital prontos", disse comunicado enviado à revista Quem.

Conforme a equipe do cantor, o planto teria solicitado 21 dias para avaliar, mas enquanto isso Marcinho tem ficado fora dos palcos e com o quadro de saúde se agravando a cada dia.

Assim, caso a cirurgia não seja liberada até esta terça-feira, a família pretende entrar na Justiça já na quarta-feira (22), pedindo em caráter de urgência que a operação seja autorizada.

Em vídeo, o cantor explicou que precisava dar satisfação ao público e aos fãs. "Em um mês que não trabalho, tive que faltar alguns shows, me desculpe, mas eu estou muito debilitado. Não consigo nem andar direito. Para ir da sala para o quarto, alguém tem que me ajudar. Tenho que fazer cirurgia no coração. Já dei entrada pelo plano de saúde, há mais de dez dias. Nenhuma resposta. Está pendente", completou.

Apoio de colegas

Após o posicionamento, amigos e outros artistas usaram as redes para prestar apoio a Marcinho. Pocah, Dennis DJ, Jojo Todynho, Valesca Popozuda e Buchecha se pronunciaram.

"Estou em oração por você, MC Marcinho. Estamos juntos", disse Pocah citando o plano de saúde. "Não estou aqui para brigar, mas sim para humanizar um pouquinho essa situação que é urgente, e pedir mais empatia e profissionalismo neste caso", pontuou Buchecha.

Entenda o caso

Logo após o Carnaval, Marcinho deu entrada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com diagnóstico de "água no pulmão", o nome popular do edema pulmonar. Na primeira semana deste mês, ele voltou para casa, mas continua precisando da nova cirurgia.

"Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano de saúde que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida e meu trabalho", disse ele.

O marca-passo foi colocado por ele em agosto de 2021. Dois anos antes, o funkeiro teve um princípio de infarto e já em 2021 ficou em coma após uma infecção bacteriana no pé esquerdo.