MC Marcinho recebe alta após três meses internado

MC Marcinho, 43 anos, recebeu alta hospitalar após ficar internado por três meses. O funkeiro, intérprete da música "Glamurosa", teve uma ostemielite após agravamento de uma infecção no pé.

"Eu tive uma infecção no pé que causou osteomielite, essa infecção me levou à intubação por quatro dias, fiquei internado por três meses. Quero agradecer a toda equipe do hospital Bangu, de quem faz a faxina até o diretor muito obrigado, todos que oraram por mim", comentou Marcinho em vídeo publicado nessa segunda-feira (12) no Instagram.

Na gravação, ele também agradeceu às pessoas que torceram pela recuperação dele. Cantores como Buchecha, Jojo Todynho, Danny e MC Nandinho reagiram à postagem com emojis de oração e corações.

Nesta terça-feira (13), ele participará de um bate-papo no Twitch, no qual cantará e responderá a perguntas do público.

Hospitalização por Covid-19

Marcinho já havia sido hospitalizado em razão da Covid-19 em outubro do ano passado. Ele ficou em Centro de Terapia Intensiva (CTI) por 11 dias se recuperando da doença. Ele chegou a ser intubado e a ficar com 80% do pulmão comprometido.