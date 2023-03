Apresentadora da Record é ameaçada por stalker na porta da emissora; homem foi preso

A apresentadora Mônica Fonseca, da Record de Belo Horizonte, foi ameaçada por um homem na porta da emissora nessa terça-feira (21). Ela recebeu um bilhete e uma caixa de bombons do "stalker" e acionou a Polícia, que o prendeu em flagrante.

No bilhete, estavam escritos as frases "só te quero" e "tenho que fazer carnificina". O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos de Minas Gerais. As informações são do Notícias da TV.

Mônica apresenta o "A Hora da Venenosa" no Balanço Geral e namora Rafael Perantunes, um dos diretores de Jornalismo da afiliada da Record. A comunicadora chegou à TV para apresentar o quadro quando percebeu a presença estranha do rapaz, que a entregou uma caixa de bombons.

A apresentadora, então, acionou a Polícia, que não encontrou o homem. Minutos antes de entrar no ar, Mônica voltou a ligar para a Polícia que, desta vez, encontrou e deu voz de prisão ao stalker.

O homem deixou o recado com as ameaças em uma lanchonete próxima à emissora. Há 20 dias, Mônica já havia feito uma denúncia para relatar que estava sendo perseguida.