MC Guimê chega à delegacia para depor sobre acusação de importunação sexual no BBB 23

MC Guimê chegou à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (20), para prestar depoimento em inquérito que apura importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

O funkeiro e Cara de Sapato foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a prestarem esclarecimentos após serem eliminados do BBB 23. De acordo com a Deam de Jacarepaguá, a polícia solicitou imagens oficiais do programa e as intimações foram entregues pela emissora. A investigação está em andamento.

Dania também prestou depoimento, ainda na sexta (17), após deixar a casa do BBB.

Assédios no BBB 23

Durante a festa que celebrava liderança de MC Guimê, na quarta, o rapper foi flagrado passando a mão em partes do corpo de Dania Mendez, participante intercambista do programa, o que deixou a mexicana visivelmente incomodada.

As câmeras do programa capturam alguns desses momentos e, de pronto, a atitude do músico começou a viralizar nas redes sociais.

Nas imagens, o brother conversa com Cara de Sapato, Domitila, Amanda e a integrante do elenco do 'La Casa de los Famosos', versão mexicana do reality. E, ao notar que a mão do artista estava na parte de trás do seu corpo, Dania se mostrou desconfortável e as tirou do local.

Em outro momento, Guimê foi flagrado com as mãos nas nádegas da intercambista, que voltou a afastá-lo. Veja:

Já Cara de Sapato, em diversos momentos da festa, tentou beijar Dania. Em determinado ponto, no Quarto Fundo do Mar, o lutador segurou a mexicana e forçou um beijo.

Posteriormente, o atleta e a mexicana ficaram próximos debaixo do edredom. Dania não pareceu feliz com a situação, dizendo “não” para o participante, e tentando escapar da situação.

Posicionamento oficial

Após repercussão do caso, a assessoria de MC Guimê declarou que: "como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas pessoas envolvidas. Guimê acabou exagerando na bebida, o que o fez passar dos limites em alguns momentos".

"Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora", acrescentaram.

Já a assessoria de Cara de Sapato apontou que: "sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos".