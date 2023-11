MasterChef+ estreia hoje (21); confira jurados da edição para cozinheiros acima de 60 anos

Para os amantes de realities shows culinários, esta terça-feira (21), é um dia imperdível. É quando estreia, a partir das 22h30, a nova temporada do "MasterChef+", apresentada por Ana Paula Padrão. A 2ª edição do programa vai reunir cozinheiros acima de 60 anos, cheios de talento e experiência, em uma disputa emocionante e saborosa.

Como Henrique Fogaça foi substituído por Rodrigo Oliveira no MasterChef 2023, os espectadores da atração querem saber quem dos dois estará de volta como jurado.

Respondendo aos fãs ansiosos do show, Fogaça estará, sim, ao lado dos colegas Helena Rizzo e Érick Jacquin. O chef francês, aliás, comentou, em entrevista ao portal Band de 17 de novembro, que esta edição é a sua favorita. “Os competidores não têm nada a ganhar ou perder. Eles estão ali com outro objetivo. Tem muita história e todo mundo gosta de mim, mas se fizer alguma coisa que eu não goste, pego pesado”, brincou.

Primeiro episódio

Logo mais à noite o programa vai começar com a tradicional seletiva. Vinte candidatos, vindos de diversas regiões do Brasil, devem encarar as câmeras em rede nacional pela primeira vez. Cada um irá apresentar uma iguaria autoral, que represente sua história, para tentar agradar ao paladar de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. O objetivo é um só: conquistar um dos 12 aventais, passaporte imprescindível para a maior competição gastronômica do país.

Ao longo de seis episódios, os competidores vão enfrentar missões difíceis, cozinhar em dupla alternando quem fica à frente das panelas, além da famosa Caixa Misteriosa e, pela primeira vez, terão um desafio em equipe. A presença do pai de um dos jurados em uma ocasião surpresa também promete deixar as emoções à flor da pele.

Sobre o fato de a atração ser direcionada a pessoas entre 60 e 86 anos, Fogaça comentou, ainda ao portal Band: "“Sempre ressalto que a nossa mente é o nosso lar. Se a pessoa mantém o cérebro ativo, seja lendo um livro, aprendendo uma língua, fazendo um esporte ou cozinhando, ela terá qualidade de vida na velhice. O MasterChef+ vai mostrar isso para quem estiver assistindo”.

A premiação

Cada cozinheiro da dupla vencedora vai ganhar R$ 25 mil em cartão para gastar em supermercado. A marca Eisenbahn oferecerá um curso profissional de sommelier de cervejas e um home bar completo. Para inovar a cozinha, eles ainda levarão um conjunto premium de panelas. E, para fechar com chave de ouro, os vencedores receberão um troféu em aço.