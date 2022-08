Mari Palma e Phelipe Siani se casam em São Paulo; saiba como foi

Mari Palma e Phelipe Siani se casaram neste sábado (27), em Itatiba, no interior de São Paulo. A cerimônia foi feita em uma fazenda e contou com mais de 600 convidados, entre amigos e familiares do casal, segundo a revista Quem.

Ainda de acordo com a revista, Mari e Phelipe quiseram fugir do tradicional. Todos os padrinhos e madrinhas, que entraram separados, receberam tênis Vans branco 'old school' para usar no casamento, o cardápio priorizou comidas que ambos gostam, como coxinha, bolinha de queijo, pastel e batata frita, e não teve espumante nem bolo, mas chope, cerveja e drinks personalizados.

"O bolo a gente descartou porque não viu muito sentido pra ideia de festa que a gente tinha. Entendo que tudo isso faz parte da tradição, mas eu não me vejo, por exemplo, cortando o bolo com as nossas miniaturas em cima, sabe? Não quero nossos convidados perdendo tempo de festa com essas coisas, então bora pra pista se divertir e está tudo certo!", disse Mari à Quem.

"Eu só quero o amor dos meus [amigos e familiares] abençoando a nossa vida juntos. E assim vai ser", completou Phelipe.

Música

A trilha sonora da festa ficou por conta de três bandas que tocaram rock, samba e sertanejo. A pista de dança foi montada no gramado para lembrar um festival de música. Carros antigos de Phelipe foram usados para decorar o espaço.

Além disso, durante a cerimônia, houve uma apresentação-surpresa de 'All We Need Is Love', dos Beatles, uma das bandas favoritas do casal de jornalistas. Os cantores se disfarçaram como convidados e começaram a apresentação no meio da plateia.

Legenda: O casal de jornalistas se conheceu nos bastidores do programa 'Bem-Estar', na TV Globo. Atualmente, ambos trabalham na CNN Brasil. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homenagem ao pai

Mari foi recebita no final da passadeira pelos seus irmãos, Luiz Palma Jr. e Leonardo Palma.

O pai da jornalista, Luiz Palma, morreu no ano passado. Em memória ao avô, o sobrinho de Mari, Dom, entrou segurando uma placa e cinco balões. Numa das bexigas, que foi solta para o céu durante a cerimônia, estava escrito o nome de Luiz.

"Meu pai é o amor da minha vida e eu nunca pensei que não teria ele aqui no meu casamento. Foi bem difícil construir esse dia sabendo que ele não estaria aqui fisicamente, porque sei que ele estaria muito feliz", disse Mari à revista Quem.

"Ele estava no dia do nosso noivado, o comecinho de tudo ele chegou a ver, e isso me deixa muito feliz. Claro que tem homenagens para ele, mas eu quis fazer tudo muito simples, nada exagerado, para respeitar quem ele era. Acho que o maior de tudo vai estar dentro de mim, na conexão que eu tenho com ele", completou.

"O Luiz Palma sempre vai estar vivo para a gente. Tem uma cadeira separada para ele no casamento. Ele vai estar lá certamente super feliz com um sorriso lindo de canto de boca e olhos semiabertos, tomando a água com gás que ele gostava e batucando na mesa pra acompanhar os shows", acrescentou Phelipe.

Lua de mel

O casal deve passar a lua de mel em viagem pela Europa. "Vamos esperar meu irmão que mora nos EUA voltar para lá, aproveitar o máximo dele aqui no Brasil e viajar depois. Aí, vamos rodar por alguns países, como a gente sempre faz", contou Mari. "Desde que eu esteja com a Mari, não importa o destino", completou Phelipe.

Pré-festa

O casamento teve mesmo ares de festival de música. Tanto que, um dia antes, na sexta-feira (26), o casal decidiu fazer uma "pré-festa" para amigos e familiares com roda de samba, food trucks e fogueira.

"A gente não tem limite! Pensa num casal que ama fazer festa com os amigos! A gente ama ver nossa galera se divertindo e pensa em cada detalhe pra fazer isso acontecer", disse Mari.

Como se conheceram

Mari e Phelipe se conheceram nos bastidores do programa 'Bem-Estar', da TV Globo. Segundo a jornalista, eles faziam parte do mesmo grupo de amigos.

Depois de anos, a amizade evoluiu para "um interesse diferente" e eles deram o primeiro beijo. "A Mari sempre foi aquela pessoa que me fazia muito bem estar perto. É clichê dizer isso, mas era muito pra ser. Parece que a nossa história já estava escrita já um tempão, só faltava a gente se encontrar", disse Phelipe.

Atualmente, os jornalistas trabalham na CNN Brasil.