Mari Gonzalez sofre acidente com babyliss e perde parte do cabelo

A ex-BBB Mari Gonzalez compartilhou com os seguidores nesta quinta-feira (4) que perdeu uma parte do cabelo após acidente com um babyliss. O episódio aconteceu durante a preparação dela para o prêmio Multishow, em novembro do ano passado.

“Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha isso. No dia do prêmio Multishow o maquiador colocou o babyliss na voltagem errada. Na hora que encostou no meu cabelo caiu a mecha inteira. Vocês não têm noção do tanto de cabelo que caiu. Ainda bem que não foi na frente, foi atrás. Mas mesmo assim, agora que está crescendo, está parecendo uma antena. Só me cabe aceitar mesmo, é isso”, disse.

Veja também

Apesar de não ter falado ainda publicamente sobre o assunto, Mari está solteira, desde o término com o também ex-BBB Jonas Sulzbach, em meados de outubro. No Réveillon, inclusive, ele foi visto aos beijos com outra mulher, a biomédica Natalia Maine.

Jonas e Mari moravam juntos há um bom tempo, e estavam construindo uma mansão em São Paulo, além de estarem planejando o casamento.