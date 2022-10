Marcelo morre em Poliana Moça? Veja o que vai acontecer na novela

A novela Poliana Moça, do SBT, terá uma reviravolta trágica nesta semana. Marcelo (Murilo Cezar) morrerá em decorrência de uma infecção pelo Heptavírus. O quadro de saúde do professor, marido de Luísa (Thaís Melchior), começa a piorar no capítulo desta segunda-feira (17).

Em estado terminal, Marcelo vai pedir para Luísa tirá-lo do hospital e levá-lo a uma praia onde o casal passou bons momentos juntos. O professor fará ela prometer que vai amar outra pessoa, após a partida dele.

Veja o resumo dos capítulos que terão o desfecho de Marcelo

Segunda, 17/10 (Capítulo 151)

Davi informa que não tem mais solução para o quadro clínico de Marcelo. No quarto do hospital, Luísa chora no colo do marido sabendo que a qualquer momento ele pode morrer. Marcelo sugere para Luísa fugir com ele do hospital. Yuna dá ideia para Pedro e Chloe construírem um suporte com cortina de plástico para abraçar Dona Glória, que sofre pela má saúde do filho.

Luísa diz a Otto e Durval que não quer que o marido passe o último dia de vida em um hospital e pede ajuda deles para fugir com o seu amor. Marcelo certifica com Otto que ele vai cuidar de Luísa e pede que o irmão envie seu vídeo com mensagens póstumas à Luísa.

A trupe de Poliana se une e faz apresentação na comunidade Jardim Bem-Te-Vi. A pedido de Davi, Luísa faz exame e percebe que adquiriu anticorpos contra o Heptavírus e está segura para ficar ao lado do marido. Davi e Otto aceleram processo para liberação de Marcelo. Luísa encontra com Marcelo para dar notícia de retirada do hospital, mas sua saúde se desestabiliza e ele começa a passar mal.

Terça, 18/10 (Capítulo 152)

A trupe grava na frente da antiga casa de Marcelo, João se recorda de situações que viveu com o professor no local. Henrique é curado do heptavírus. De cadeira de rodas e bem fragilizado, Marcelo é levado por Luísa à praia onde eles passaram bons momentos. O professor tira a última foto de Luísa, se despede da esposa e a faz prometer amar novamente.

Em uma triste cena, Marcelo morre. Tempos se passam dentro do enredo, 90% da população é vacinada e casos de infectados diminuem. Moradores da comunidade vibram com o cenário atual. Escolas e comércios voltam à normalidade. Luísa vê o recado póstumo de Marcelo e se emociona. Otto fica trancado por dias dentro do laboratório.