Marcello Melo Jr. encerra contrato com a Globo após 15 anos

Após vencer a Batalha do Lip Sync, quadro do" Domingão com Huck", na noite de domingo (8), o ator Marcello Mello Jr. revelou que encerrou seu contrato fixo com a Globo.

“Depois de 15 anos, esse é meu último ano na Rede Globo, mas nunca é um adeus, é sempre um até logo”, disse o artista, que ainda relembrou sua vitória na “Dança dos Famosos”.

“Nesse palco, tive a felicidade de ganhar a Dança dos Famosos em 2014 e digo que não sou muito competitivo, mas quando a gente entra no desafio se dedica e vai até o final”.

Marcello Melo Jr. também se despediu na sexta-feira (6) do personagem José Bento, na novela “Renascer”. O ator começou a carreira no grupo teatral “Nós do Morro”, que revelou nomes como Roberta Rodrigues e Thiago Martins, antes de entrar para o elenco fixo da Globo.

Recentemente, outros artistas também encerraram seus contratos com a emissora, como Deborah Secco. O fim da política de contratos fixos faz com que a Globo diminua a folha de pagamento e evite que funcionários recebam salários sem estar trabalhando.