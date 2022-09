Manoel Soares é acusado de assédio por funcionários da Globo, diz colunista

O repórter e apresentador Manoel Soares está sendo acusado de assediar e constranger colegas nos bastidores da TV Globo, criando um clima hostil na emissora. Funcionárias e um ex-colaborador do "Encontro", onde Soares estreou como repórter em 2017 e hoje é co-apresentador, denunciaram ele como "deselegante", "folgado" e "grosso".

A informação foi publicada pelo colunista Ricardo Feltrin, do Uol, nesta quarta-feira (8). Conforme um denunciante, que não teve a identidade revelada, Manoel chateou tanto a equipe do programa que acabou entrando cada vez menos no "Encontro". Ele foi transferido para o "É de Casa" em 2020, antes de retornar à atração.

Quando Fátima Bernardes ainda estava no comando, queixas teriam sido feitas a ela. No entanto, as vítimas não quiseram acionar o setor de compliance da Globo.

Pelo menos uma queixa de assédio sexual e uma de assédio moral foram feitas contra ele e levadas ao departamento de Recursos Humanos da Globo. No entanto, conforme o colunista, os casos foram arquivados.

A coluna de Feltrin recebeu o relato de uma funcionária que diz ter sido humilhada por Soares na frente de outras pessoas por conta de sua roupa. Em depoimento, ela conta que usava uma bermuda justa e o repórter fez uma "referência grosseira à região genital" dela.

Manoel Soares não comenta acusações

Procurado pelo portal Notícias da TV, Manoel Soares informou, por meio da assessoria de imprensa, que não vai comentar as acusações, apesar de "entender a seriedade das afirmações".

"[...] Seguimos o posicionamento da emissora de não comentar situações relacionadas a compliance. Mas Manoel está tranquilo, e agradecemos o profissionalismo da imprensa neste momento", diz nota.

Posicionamento da Globo

Atualmente, desde julho, Soares divide a apresentação do "Encontro" com Patrícia Poeta. Em nota, a Globo informou que está satisfeita com o trabalho do apresentador na atração matinal e afirmou que não comenta "questões dessa natureza".

"Com relação às queixas mencionadas, não comentamos questões dessa natureza. Qualquer situação em desacordo com o nosso Código de Ética é apurada criteriosamente tão logo chegue ao conhecimento da empresa. A Globo não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras", diz a emissora global.

Ainda segundo a Globo, a audiência do "Encontro" cresceu com o reforço da Manoel Soares e Patrícia Poeta. "Sobre a performance do programa e de seus apresentadores, é importante repetirmos que estamos muito satisfeitos com os resultados do projeto' Super Manhãs da TV Globo', que inclui o Encontro", informou.