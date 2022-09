Morre Nathan Santos, vice-campeão do Bake Off Brasil, aos 27 anos

Nathan Santos, o vice-campeão da sétima edição do “Bake Off Brasil”, do SBT, morreu nesta quarta-feira (7) em Maceió, aos 27 anos. O confeiteiro foi vítima de uma parada cardiorrespiratória causada por uma forte crise de ansiedade, segundo informações do portal Em Off, do iG.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathanael Santos”, lamentou a assessoria do cozinheiro, em comunicado nas redes sociais.

A família de Nathan agora pede ajuda para conseguir sepultar o jovem. “Os familiares de Nathan Santos pedem ajuda aos amigos e seguidores para as despesas do funeral“, publicaram em sua conta no Instagram.

Também pelo perfil, uma amiga de Nathan deu mais detalhes sobre o seu falecimento. “O que a gente postou ainda há pouco é verdade. A gente está aqui na casa do Nathan tentando resolver, tentando solucionar para proporcionar ao nosso amigo o mais digno velório possível“, afirmou.

Apresentadora se pronuncia

Pelos Stories, a apresentadora do programa, Nadja Haddad, também se pronunciou sobre o falecimento do jovem.

“Estou sem acreditar até agora. Sabe aquela coisa de que não caiu a ficha?“, questionou. “O Nathan é cheio de talento, cheio de vida, jovem, cheio de sonhos… É muito difícil pensar, me certificar de que a gente perdeu alguém tão brilhante, tão incrível“, pontuou.