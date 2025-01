Mãe de gêmeos do BBB 25 revela que filhos respeitam seu casamento com outra mulher

Márcia Siqueira, mãe de João Pedro e João Gabriel, os gêmeos do BBB 25, falou neste domingo (19) sobre como os filhos lidam com o relacionamento dela com outra mulher. Ela é casada há 12 anos com Carla Melo.

A mãe dos brothers abriu o coração em entrevista à Quem. ”Eles podem falar (no reality), acho até bonito da parte dos meus filhos. Eles têm esse coração gigantesco, são amorosos e humanos", disse.

Veja também Zoeira Que horas começa o Almoço do Anjo do BBB 25 neste domingo (19)? Zoeira Após passar mal no BBB 25, Raissa fala de susto e comenta resolução: 'comer mais leve' Zoeira 'Meu telefone nem toca': Daniele Hypólito desabafa no BB25 sobre ser excluída e sentir vergonha do próprio corpo

Para a matriarca, os filhos, criados na roça e que trabalham como salva-vidas de rodeio, vão na contramão deste universo e não têm preconceito: "Geralmente, nessa área, existe um preconceito contra a homossexualidade. Não são todos que têm cabeça aberta assim como os meus filhos. Independentemente de qualquer coisa, eles continuam me amando, respeitam a minha companheira, respeitam as pessoas.”

Preocupação de mãe

Marcia contou também que se sentiu muito feliz quando soube que os filhos foram selecionados para o Big Brother Brasil. Ela revelou ainda que ela mesma já tinha se inscrito duas vezes para o programa.

"Se alguém for brigar com um deles, o outro vira uma fera. Minha preocupação é só essa, mas eu acredito que eles vão se controlar, porque a gente conversou bastante com eles", destacou Siqueira.

Durante a primeira semana de confinamento na casa mais vigiada do país, João Pedro e João Gabriel contaram para os participantes do reality sobre o relacionamento da mãe.

Gabriel ainda disse que prefere ver a mãe com outra mulher. "Tem uns homens que são malas demais. Eu não ia aguentar ver alguém judiando da minha mãe", disse.