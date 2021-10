Mãe de Gabriel Medina ataca Yasmin Brunet, e modelo irá processar a sogra, diz colunista

A família Medina está em conflito. Desde o casamento entre o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmin Brunet, em dezembro de 2020, o padrasto e a mãe dele, Charles e Simone, não escondem o descontentamento com o filho.

Na briga familiar mais recente, Simone enviou mensagens para Gabriel, no WhatsApp, atacando a honra da nora. Por causa disso, segundo a coluna Leo Dias, do Metrópoles, com base em informações de amigos próximos a Yasmin, a modelo deve processar a sogra.

“Recebi um vídeo da Yasmin fazendo uma chup***. Tenho até vergonha de reproduzir a palavra. Ela estava bem louca em uma festa no condomínio dela no Rio. Novinha! Bêbada, no estacionamento, fazendo isso num cara e depois vomitando”, acusou Simone em conversa com Gabriel no WhatsApp, de acordo com print recebido por Leo Dias.

Dessa forma, a modelo pode processar a sogra por pornografia infantil, calúnia e difamação.

Sem contato

Devido aos constantes ataques da mãe à esposa — ela a chama de “atriz pornô” —, Gabriel teria deixado de seguir Simone em todas as redes sociais e bloqueado de aplicativos de mensagens.