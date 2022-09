Luísa Mell critica Juliette por ganhar cachorros de raça: 'Deveria dar exemplo'

A defensora da causa animal, Luísa Mell, criticou a ex-BBB Juliette por ganhar dois cachorros de raça. "Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal", escreveu.

A opinião veio depois de a campeã do BBB 21 publicar um vídeo, neste sábado (3), em que brinca que vai ser mãe. A influenciadora dá à própria mãe uma caixa contendo dois pares de sapatos de bebê, dando a entender que estaria grávida e anunciando que Dona Fátima será avó.

Ao final do vídeo, ela sai do ambiente e retorna com os dois filhotes. "Agora é oficial: sou mamãe", escreveu na legenda.

"Nem me venham com esse papo que ganhou... pq cacho n se ganha tb. Pq se for assim, estou dando p ela tb 3 vira latinhas lindos...", continuou Luísa Mell.

Legenda: Luísa Mell critica Juliette por ganhar cachorros de raça Foto: Reprodução/Instagram

Nos stories, Juliette publicou vídeo em que mostra o momento que ganha os filhotes. É possível ouvir o suposto doador dos cachorros dizer que "prefere dar para quem cuida do que vender para quem chama de coisa".

Repercussão

O comentário da ativista está repercutindo nas redes sociais, e a tag 'luisa mel' já está entre os assuntos mais comentado do momento no Brasil no Twitter.

"Entendo que a causa animal é importante, mas a Luísa Mell ultrapassa o limite da chatice, o que mais atrapalha a causa do que ajuda", escreveu um usuário.

"Li no ig e super concordo, Luisa Mell deveria mudar a abordagem dela, porque sempre faz comentários apelativos e maldosos, nunca sabe dosar em que e como militar, assim só atrai hate ao invés de aceitação da causa. Muitas pessoas nem querem mais ouvir o que ela tem a dizer", avaliou um segundo.

"Ah pronto, agora a pessoa não pode mais ganhar cachorro que a desocupada da Luisa Mell já vai militar. Fala chata, chegou a chata!", disparou outro.