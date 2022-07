Juliette fará show em Fortaleza pela primeira vez em dezembro

A cantora Juliette se apresentará pela primeira vez em Fortaleza no dia 17 de dezembro. O show faz parte do Baly Festival, que ainda não tem local nem horário definidos, mas já tem ingressos disponíveis. Venda está no segundo lote.

Também deve subir ao palco do festival a banda Melin, dona dos sucessos 'Meu Abrigo' e 'Ouvi Dizer'.

Os ingressos são para "front stage" ou "lounge open bar" e custam entre R$ 110 e R$ 374.

Turnê

A vencedora do Big Brother Brasil 2021 deve trazer a Fortaleza a turnê 'Caminho', que mescla os hits de estreia na carreira musical, como 'Vixe, Que Gostoso', 'Benzin' e 'Diferença Mara', e canções de artistas tradicionais do Nordeste, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença.

Nos últimos shows da turnê, a cantora paraibana também performou canções de Duda Beat e Marina Sena, como 'Bixinho' e 'Por Supuesto'.