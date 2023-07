Ludmillah Anjos permanece internada e atualiza fãs sobre estado de saúde

Ludmillah Anjos, que está internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, apareceu nas redes sociais pela primeira vez, nesse domingo (23), após sofrer uma colisão de trânsito na noite do último dia 16.

Os registros foram publicados no Instagram da cantora e intérprete de Crystal na série 'Encantados', do Globoplay. Ela aparece com a mãe, Lícia Anjos, e com a namorada e sócia, a produtora Laís Fernanda Ferreira, com quem trocou beijos e declarações. "Tô aqui no hospital, bonitinha", comentou a ex-The Voice.

"A Lud segue em Brasília, no Hospital Santa Lúcia, em observação e apresentando boa recuperação. Agradecemos mais uma vez por todo carinho e pedimos para que continuem emanando boas energias para a nossa rainha", escreveu a assessoria da cantora no Instagram.

Lembre o caso

Ludmillah sofreu uma colisão de carro junto a outras quatro pessoas na noite do dia 16 deste mês de julho. O veículo em que ela estava bateu em um poste próximo ao Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), em Brasília. A artista fraturou as costelas e teve sangramento interno na cabeça e no fígado. As causas do acidente ainda são investigadas.