Ludmilla bloqueia Luciano Huck e explica engano: 'achei que era trote'

Ludmilla usou as redes sociais nessa terça-feira (28) para explicar o mal-entedido inusitado com Luciano Huck. A cantora disse ter recebido uma mensagem do apresentador no Whatsapp, mas bloqueou o número achando ser uma tentativa de golpe.

"Gente, e eu que bloqueei o Luciano Huck achando que era um fake", iniciou a artista no Instagram Stories.

Conforme Lud, Huck enviou uma mensagem perguntando se aquele número ainda era da artista, momento em que ela visualiza a pergunta e o bloqueia em seguida.

Foto: Reprodução

O apresentador do Domingão decide, então, procurar a cantora pelo Instagram, onde o perfil tem o selo de verificação. "Lud, o celular que te escrevi é mesmo o seu?", perguntou Huck.

Aos risos, a artista respondeu: "Caraca, eu tava te mandando mensagem aqui pra ver se era verdade. Achei que era trote", respondeu ela afirmando ainda que iria desbloquear o global.