Lucy Alves enaltece namorada: 'orgulho de ser mulher que ama outra mulher'

A cantora Lucy Alves foi uma das atrações do São João da Thay, que aconteceu em São Luís, organizado pela influenciadora digital Thaynara OG, e fez questão de enaltecer a namorada, a atriz Indira Nascimento, que a acompanhou no evento.

A artista destacou o fato de junho ser um mês importante para ela, devido às festas de São João e a celebração do orgulho LGBTQIA+ “Sou uma pessoa que tem muito orgulho das minhas raízes, de onde eu venho, de quem sou e da história que venho construindo. E o mês de junho fala sobre isso. A gente celebra as tradições de São João e as festas junina. E é um mês em que a gente celebra o orgulho de ser que a gente é. Tenho orgulho de ser essa mulher preta, nordestina e ser uma mulher que ama outra mulher. Estou acompanhada aqui. É a primeira vez dela no São João da Thay”, disse em entrevista ao Uol.

Lucy ainda fez questão de salientar que acredita que o São João é a maior festa do Brasil. “Muita gente acha até que é o carnaval, mas o São João movimenta muitos municípios brasileiros. Uma festa que movimenta religiosidade, encontro de amigos, famílias, afetos, culinária, dança, música, folclore e as nossas tradições. Sou uma pessoa que cresci com São João, a minha história com a música tem muito a ver com o São João com a minha família. Eu tô muito feliz de fazer mais uma vez parte do São João da Thay. Eu tô aqui desde a primeira edição”.