Lucas Penteado teria entrado em "surto" e não foi traído por noiva, afirma colunista

Após acusar a noiva de traição, o nome de Lucas Penteado voltou a ser comentado nas redes sociais ainda na tarde desta sexta-feira (1º), com a revelação de informações que desmentem a versão original do ex-BBB. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do portal IG, ele teria sido hospitalizado após um "surto" na noite de quinta (30).

A história envolvendo o ator começou logo depois de uma live iniciada por ele ser transmitida nas redes sociais. Visivelmente alterado, Penteado acusou a companheira, Júlia Franhani, de traí-lo com um segurança do condomínio onde vive no Rio de Janeiro.

Veja:

Durante a exibição, ele chegou a mostrar os envolvidos na história dentro de um elevador. "Estamos entrando aqui no elevador e olha gente... você, mano... não tem nada a ver com isso, errado de verdade é quem estava numa relação, não é mesmo", afirmou.

Porém, ainda conforme o colunista, os familiares do casal, funcionários do condomínio e uma vizinha de Lucas Penteado desmentiram a história. Por esta versão, ele teria deixado o prédio em uma ambulância, enquanto ainda estava em surto após o ocorrido.

Saída de Lucas para um evento

Um familiar do próprio ator afirmou que a história começou no início da noite, quando Lucas deixou a noiva no quarto e saiu para assistir a uma peça do comediante Yuri Marçal. No entanto, não se sabe se ele teria, de fato, chegado ao local da apresentação.

No retorno, o motorista particular do artista teria ligado para a noiva com o intuito de avisar que ele "teria consumido o que não podia", entrando em "surto" por esse motivo específico.

Ao deixar Penteado no condomínio, o motorista chegou a deixar os contatos na recepção, ainda reiterando que voltaria para ajudar caso necessário. Os funcionários contam, segundo o colunista, que ele foi requisitado menos de cinco minutos após Lucas subir para o apartamento.

Domênica, mãe de Júlia, que também foi ouvida por Lo-Bianco, corrobora a informação. Ela afirma que Lucas Penteado teria encontrado a noiva no sofá de casa, iniciando uma discussão em seguida. Uma moradora do prédio chegou a afirmar que ele teria quebrado objetos do local.

"É uma injustiça o que ele fez. Escutei ele gritando e quebrando tudo, e a moça saiu correndo do quarto com medo e foi pedir ajuda ao segurança. Todo mundo aqui escutou ela correndo, pedindo ajuda, pois ele estava quebrando tudo", disse a moradora à coluna, pedindo para não ser identificada.

Dessa forma, a noiva do rapaz teria se dirigido à recepção pedindo ajuda a um segurança, explicando que Penteado estaria quebrando o quarto. O homem, inclusive, pode ser visto nas filmagens feitas pelo ator.

Ainda segundo outra moradora do condomínio, o descontrole teria mudado de figura quando ele viu a noiva retornando da portaria junto do segurança. No corredor, ele teria, então, começado a filmagem.

"Quando ele saiu do quarto e viu os dois no corredor começou a dizer que ela estava traindo ele com o segurança, mas isso não aconteceu, esse rapaz é louco", opinou a moradora.

Ambulância no condomínio

Com o fim da live, Lucas Penteado teria deixado o local em uma ambulância, sendo encaminhado para uma unidade de saúde na companhia da noiva.

Mesmo assim, de acordo com familiares de Júlia contatados por Lo-Bianco, a intenção seria abrir um processo contra ele danos morais, caso o ator não faça uma retratação pública. Enquanto isso, o segurança do hotel já estaria em contato com advogados para tomar as medidas cabíveis.

Como repercussão, o noivado entre Lucas e Júlia estaria encerrado e sem chance de retorno. Um dos familiares da jovem relatou que esse não foi o primeiro surto do rapaz, que já chegou na casa da sogra "completamente transtornado".

Na tarde desta sexta-feira, segundo o colunista em questão, o pai e o irmão de Lucas Penteado chegaram ao Rio de Janeiro para levar o ator de volta a São Paulo. Júlia também esteve junto do artista, mas já em proximidade com os familiares.