Lucas Penteado flagra possível traição de noiva com segurança e faz live para expor o caso

As redes sociais foram movimentadas com uma transmissão ao vivo do ex-BBB Lucas Penteado, na madrugada desta sexta-feira (1º). Enfurecido, o ator fez uma live ao lado da noiva e do segurança que estavam sozinhos no apartamento dele. Em vídeos republicados no Twitter, o carioca aparece no elevador cobrando satisfações.

Lucas Penteado leva a moça até a portaria para tirar explicações com o porteiro sobre quem estava no apartamento dele. O ator se mostra indignado enquanto o homem fala "ela tava passando mal".

O ex-BBB rebate falando que falou no "Altas Horas" e em várias outras entrevistas que a amava. "Como a senhora vai fazer agora para explicar para todo mundo? Fui lá no 'Alta Horas', varias outras entrevistas para falar que te amava, alugamos um apartamento, essa p.... aqui é muito cara... pior que eu acho que não é a primeira vez",

Veja vídeos:

Milhares de pessoas assistiram à transmissão na madrugada. Um dos famosos que viram e questionaram o que estava acontecendo na live foi o ex-BBB Gil do Vigor. "Gente o que houve?", questionou o pernambucano.

Na internet, diversas mensagens apoiaram o fim do relacionamento do ator pela possível traição da noiva. Durante os questionamento de Lucas Penteado, a noiva do ator não esboçou muitas reações.