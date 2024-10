Luau MTV volta após 12 anos com edição no Ceará e feat. inédito de L7nnon e Falcão

Um dos programas mais icônicos dos anos 2000, o Luau MTV está de volta após 12 anos da última edição. Com estreia prevista para este ano, a atração será gravada na praia do Preá, no litoral do Ceará, e contará com uma parceria inédita dos cantores L7nnon e Falcão.

A edição terá como apresentadora a atriz Bella Campos, o surfista Pedro Scooby cobrindo os bastidores e Sarah Oliveira trazendo entrevistas com as personalidades presentes no evento.

O retorno do programa promete fazer um encontro de gerações na praia paradisíaca cearense. A atração será transmitida na MTV, Pluto TV e YouTube. O especial de música é uma parceria do canal de tv com a cerveja Corona.

Luau MTV

O Luau MTV foi um dos programas mais marcantes dos anos 1990 e 2000, criado pela Editora Abril, e celebrava a chegada do verão no país. Uma tendência entre os jovens, reunia grandes atrações da música nacional e internacional, em um formato acústico com violão e percussão, além da presença de personalidades da tv. Charlie Brown Jr., Ivete Sangalo, Pitty, Zeca Padoginho, Cássia Eller e Nando Reis estão entre os nomes que emocionaram o público e marcaram a história do luau.

Legenda: Zeca Pagodinho foi uma das atrações do Luau MTV com apresentação de Sarah Oliveira Foto: Reprodução/X/@SarahOliveira

A primeira edição foi ao ar em 1997 e o programa esteve sob o comando de diversas VJs como Carla Lamarca, Cuca Lazzarotto, Fernanda Lima e Sarah Oliveira. A última edição aconteceu em 2012, com um show da banda Raimundos e apresentação de Ellen Jabour.