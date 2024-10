Eliana recebe Xuxa em gravação de novo programa do GNT

Eliana irá apresentar o programa “Casa de Verão” no canal por assinatura GNT. A atração está prevista para estrear somente em janeiro de 2025, mas a apresentadora já começou as gravações.

No Instagram, Eliana publicou imagens dos bastidores e mostrou que recebeu Xuxa e Gominho no programa, que está sendo gravado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

“Um pouco do que foi o nosso dia hoje na 'Casa de Verão', que teve ninguém menos que Xuxa e Gominho! Já posso adiantar que esse episódio está demais e não vejo a hora de mostrar tudo para vocês no GNT”, escreveu Eliana na legenda das fotos.

Em junho desse ano, após uma série de rumores, foi anunciado publicamente que Eliana havia sido contratada pela Globo. O anúncio foi feito pela própria apresentadora em suas redes sociais. “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou…”, escreveu ela na ocasião. A apresentadora hoje é parte do elenco do programa Saia Justa, também no GNT.