Luana Piovani diz ter crises de ansiedade após batalha judicial com Scooby: 'sinto respiração curta'

A atriz Luana Piovani disse estar sofrendo com crises de ansiedade após o início da batalha judicial com ex-marido e ex-BBB, Pedro Scooby. Ao Domingo Espetacular, da TV Record, no domingo (23), Piovani contou ainda ter sido vítima de violência judiciária de uma juíza.

"Sinto uma aceleração do batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamentos e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia e a crise, eu me organizei e falei 'não vou me deixar abater'. Então abri as minhas pernas, deixei minha coluna ereta e organizei minha respiração", disse.

A atriz relatou que enfrentou um desses episódios na frente de uma juíza. Na última audiência, que aconteceu em Portugal, ela relatou constrangimentos sofridos na sessão. "Entrei na sala, era uma juíza, uma mulher, que me constrange quando ela fala sobre o salário mínimo português, como se ela vivesse baseada nesse salário de lá ou como se o nosso nível de vida se baseasse em algum tipo de salário mínimo", relatou.

A advogada da atriz, Maria Câmara, explica que violência processual pode envolver as diversas partes envolvidas. "No caso do judiciário, ele pode ter comportamentos intimidatórios e constranger quando permite condutas abusivas de uma das partes contra as outras", explica.

Piovani contou que o filho mais vem também passando por momentos difíceis. "Meu filho mais velho sente mais, me doeu profundamente. Eu tenho essa memória, sei que gosto tem porque vivi na separação dos meus pais". Luana e Pedro Scooby possuem três filhos juntos: Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz.

Briga na Justiça

Luana Piovani revelou, em publicação no Instagram em 26 de janeiro, que está sendo processada pelo ex, o surfista e ex-BBB Pedro Scooby. De acordo com a atriz, a ação judicial foi aberta após ela contar publicamente que o surfista não teria pagado o valor integral da pensão dos filhos.

Luana ainda alega que Pedro Scooby abriu o processo em Portugal, onde ela mora com os filhos, porque a Justiça seria mais favorável ao homem.

A primeira audiência do caso aconteceu ao final de janeiro, em Portugal. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Scooby explicou que a ação se trata de um pedido de tutela de personalidade, com intuito de que a atriz seja proibida de usar o nome dele.

Luana está sendo processada pelo surfista e ex-BBB, com quem teve um relacionamento entre 2013 e 2019, por expor a privacidade das crianças no Instagram.

Luana não pode falar sobre Scooby

Luana escreveu em seu Instagram, no dia 6 de fevereiro, que está “amordaçada”, sem poder falar sobre o ex-marido, Scooby.

A artista compartilhou um vídeo em que um cavalo pede ajuda e desabafou: “Por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro. Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá”.

Trégua para aniversário

Em março, Luana Piovani e Pedro Scooby resolveram dar uma trégua na relação conturbada e comemorar a vida do primogênito, Dom. A celebração ocorreu no dia 26 de março, na casa da atriz, na cidade de Cascais, em Portugal.

Legenda: Pedro Scooby nos stories de Luana Piovani Foto: Reprodução

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Luana mostra os convidados da festa e, em certo momento, Pedro Scooby aparece sentado, usando um chapéu de festa.