Luana Piovani diz ter sofrido 'violência judiciária' de Pedro Scooby

A disputa entre Luana Piovani e Pedro Scooby repercute novamente. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a atriz afirmou que sofreu "violência jurídica".

O ex-casal está em uma briga na Justiça desde janeiro, quando Scooby moveu um processo contra Luana. À época, Piovani afirmava que ele não havia pagado a pensão dos três filhos.

Os envolvidos são pais de Dom, de 11 anos, e de Bem e Liz, ambos de 7 anos.

"Eu sofri violência judicária, e só fui entender depois", afirmou Luana sobre o processo movido por Scoob. Ela teme que o ex-marido tome a guarda das crianças, já que, por ter ingressado com o processo em Portugal, ele teria vantagem.

No fim de março, Luana contou a seus seguidores o desfecho da audiência que teve com Scooby.

"As coisas acabaram saindo de um jeito na audiência que foi surpreendente bom para todos. E eu, com minha fé inabalada, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvios"

Luana mora em Portugal para tentar criar os filhos distante da "bolha" das celebridades. A atriz também pontuou que não pensa em voltar a viver no Brasil.

"Não pretendo voltar a morar aqui, porque só tem quatro anos que estou lá. Não pe fácil você largar uma estabilidade de uma carreira, de uma vida pessoal absolutamente organizada, como eu larguei, em busca de segurança, de uma dignidade para os meus filhos".