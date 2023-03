Em meio à briga na Justiça, Luana Piovani recebe Pedro Scooby em casa para aniversário do filho

Em meio a uma briga na Justiça, Luana Piovani e Pedro Scooby resolveram dar uma trégua na relação conturbada e comemorar a vida do primogênito, Dom. A celebração ocorreu neste domingo (26), na casa da atriz, na cidade de Cascais, em Portugal.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Luana mostra os convidados da festa e, em certo momento, Pedro Scooby aparece sentado, usando um chapéu de festa.

Legenda: Pedro Scooby nos stories de Luana Piovani Foto: Reprodução

Sobre a briga na justiça, Luana e Pedro tiveram uma audiência na semana passada em Portugal. A atriz e influenciadora comentou a situação nas redes sociais.

"As coisas acabaram saindo de um jeito na audiência que foi surpreendente pra todos. E eu com a minha fé inabalada, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos. Vim com minha alma respirando aliviada pra cá. Sou tão grata à vida por essa quantidade de som e fúria que a gente não consegue nem se restabelecer de um troço, já tem um outro. Só vim desabafar com vocês. Estou cansada, desgastada, mas graças a minha fé e a Deus só tenho visto luz no fim do túnel. Deus é mãe", falou.

"Parabéns, filho"

Ainda em clima de comemoração pela vida do primogênito, Scooby compartilhou um álbum de fotos com o filho, Dom. "Um amor que não tem como explicar! Parabéns filho Dom", escreveu ele na legenda do post.