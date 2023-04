Academia de Hollywood anuncia data do Oscar 2024

Os fãs de cinema já podem anotar no calendário a data da próxima edição do Oscar. A 96ª cerimônia acontece no dia 10 de março de 2024. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira (24).

Dentro do histórico do evento, será o terceiro ano seguido em que a premiação acontece no mês de março. Tradicionalmente, a cerimônia era realizada no final do mês de fevereiro.

Neste ano, "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo" acabou sendo o grande vencedor, em uma noite sem grandes surpresas.

Disputa

A Academia estabeleceu o prazo de inscrição para categorias gerais para o Oscar 2024 para 18 de novembro de 2023.

A votação preliminar para as listas de pré-selecionados começará em 18 de dezembro, com os resultados anunciados em 21 de dezembro. O período de votação das indicações ocorrerá de 11 a 16 de janeiro de 2024, com o anúncio oficial das nomeações em 23 de janeiro.

Haverá quatro semanas entre as nomeações e a votação final, que começa em 22 de fevereiro. O show será transmitido ao vivo pela ABC nos EUA.