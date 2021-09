Lívia Andrade comenta polêmica sobre ida a teste de DNA com namorado Marcos Araújo

Lívia Andrade comentou, na noite desta terça-feira (21), a ida ao teste de paternidade do processo entre o namorado Marcos Araújo e a blogueira Pétala Barreiros. Em série de vídeos nos Stories do Instagram, a apresentadora afirmou que estava "exatamente onde deveria" e "queria estar".

Lívia Andrade Apresentadora "É o que eu espero de um relacionamento, de um parceiro ou de uma parceira: que estava lado a lado, junto, não só nas horas boas, mas nas horas ruins e péssimas também. É o que eu estava fazendo ali, como tantas outras pessoas".

A apresentadora declarou que nunca pensara que precisasse dar satisfação ou comunicar ninguém sobre seus movimentos e companhias. "Isso nunca fez parte do meu dia a dia, nunca fez parte das minhas redes sociais", destacou Andrade, pontuando que a ação advém de uma perseguição.

"Porém, eu estou sendo perseguida e me sinto quase que na obrigação de vir aqui explicar e falar sobre uma coisa que é a coisa mais normal do mundo: acompanhar uma pessoa que você está em momentos felizes e tristes. Acho que é isso que a gente espera de um relacionamento normal e saudável".

Além disso, ela comentou sobre a permanência no local do exame, ressaltando a inexistência de diferenças no atendimento. "Não existe uma salinha particular, ninguém é melhor do que ninguém para ter um atendimento preferencial, VIP, que ninguém não pode chegar perto. Não tem".

"Todo mundo recebe uma senha, aguarda sua vez do lado de fora. Aí, quando vai chegando próximo da sua vez, as pessoas vão ficando mais próximas ali da porta. Quando chega a vez da pessoa, entra a pessoa na sala e o outro fica aguardando do lado de fora, assim como eu estava. Eu e mais tantas outras pessoas", salientou.

Repercussão

Enquanto ficava do lado de fora do prédio em que o empresário fazia o exame, Lívia foi filmada pela irmã de Pétala, a também influenciadora Yanka Barreiros. No Instagram, Pétala expôs o caso aos seguidores, dizendo que Marcos é "muito previsível" e fez um "show" levando quatro seguranças armados ao local.

Lívia Andrade, em resposta, disse ser acompanhada por seguranças há dez anos, e que o caso não era um episódio isolado. "Preciso me proteger, preciso ter mais cuidado. Vocês não sabem da missa a metade", afirmou a apresentadora.

"Tenho medo sim, não só pelos ataques ou ameaças de morte que recebo aqui [...] Não só por isso, hoje em dia está todo mundo doido. Vocês acham que eu vou dar bobeira?", seguiu Andrade, que já abriu um processo contra Pétala pedindo retratação após ser acusada de ter sido amante de Marcos.

Motivo do teste de DNA

Pétala e Marcos, dono do Villamix e da empresa Audiomix, foram casados e têm dois filhos juntos: Lorenzo, seis anos, e Lucas, nove meses. O casal, porém, não estava mais junto quando Lucas nasceu.

Pétala Barreiros alegou, em dezembro do ano passado, que o ex-marido não havia reconhecido o filho recém-nascido. Na época, ela também afirmou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro após divulgar áudios de Lorenzo pedindo para ver o pai, além de outros detalhes do relacionamento.

Em razão disso, ela se sentiu em perigo e requisitou uma medida protetiva contra Marcos à Justiça de São Paulo, conseguindo-a em janeiro.

No mesmo mês, ela recebeu uma intimação que a proibia de falar sobre o ex nas redes sociais. Segundo Pétala, ela pagaria uma multa diária de R$ 5 mil se o fizesse.