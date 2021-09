Lívia Andrade acompanha Marcos Araújo, dono do Villamix, em exame de DNA do filho de Pétala

A apresentadora Lívia Andrade, 38, acompanhou o namorado, Marcos Araújo, dono do evento Villamix, na realização do exame de DNA, solicitado por ele — no processo de reconhecimento de Lucas, de nove meses. A criança é fruto do relacionamento do empresário com Pétala Barreiros. O assunto ganhou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (21).

A apresentadora esteve no local e aguardou o companheiro do lado de fora, cercada por seguranças.

Veja encontro:

Yanka Barreiros, irmã de Pétala, publicou vídeo com a Lívia no local. "Gente, vocês precisam ver isso! Hoje foi o teste de DNA do Luquinhas e olha quem acompanhou tudo do lado de fora junto do segurança do pai dele, meu ex-cunhado: Lívia Andrade. Coitada, foi proibida de entrar"..

Na publicação, a tia de Lucas ainda disparou comentários contra Marcos. "Bem a sua cara, né? Marcos, você é muito previsível, todo esse show, com mais de quatro seguranças armados intimidando eu, minha irmã e o Luquinhas, de 9 meses. No DNA do Lorenzo, foi a mesma coisa, ele levou a ex-mulher, três advogados e seis seguranças armados, sem contar a irmã dele… Como se ele precisasse".

Entenda o pedido de DNA

Legenda: Marcos Araújo durante exame de DNA Foto: Reprodução/Instagram

Em dezembro do ano passado, Pétala Barreiros alegou que o ex-marido não havia reconhecido o filho recém-nascido. Em uma série de vídeos no Instagram, ela chegou a detalhar como era o relacionamento com o empresário.

"Oi, sobre tudo que aconteceu ontem, eu vim me pronunciar e vim compartilhar com vocês tudo o que vem acontecendo comigo desde os meus 14 anos. O Marcos fez um post em que disse que preza por justiça e transparência, mas isso não é verdade", declarou.

Na época, Pétala também declarou ter sido ameaçada pelo ex após divulgar áudios do filho mais velho, Lorenzo, pedindo para ver o pai, além de outros detalhes do relacionamento que os dois tiveram. Ela se sentiu em perigo e chegou a pedir à Justiça de São Paulo uma medida protetiva contra o ex.

Pétala pediu ainda que os seguidores não culpassem Lívia Andrade por estar movendo um processo criminal contra ela. "Eu quero dizer para vocês que está sendo movida uma ação criminal contra mim, mas que, mais uma vez: não é a Lívia (Andrade), gente! O advogado que assinou essa ação é advogado do Marcos, o irmão desse advogado também é advogado do Marcos. Tudo isso que ela está fazendo é a pedido dele, então não culpem ela porque ela está sendo manipulada por ele", afirmou.

