Letícia Almeida anuncia terceira gravidez e é alvo de críticas

A atriz Letícia Almeida anunciou nesse domingo (9) que está gestante pela terceira vez. Mãe de Maria Teresa e Maria Madalena, ela publicou um desenho em que aparece grávida, ao lado do novo companheiro e das duas filhas. Letícia não deu detalhes de quem é o pai da criança.

A atriz acabou sendo muito criticada após a postagem. “Três filhos de pais diferentes. Deus está feliz”, ironizou uma pessoa. “Três filhos e um filho de cada pai. A crente de Taubaté”, disse outra, criticando a religião de Letícia.

A atriz ganhou grande notoriedade na mídia quando namorou o cantor Saulo Poncio. Na época, ela divulgou que estava grávida do namorado. No entanto, meses depois, revelou que a filha, Maria Madalena, era filha de uma relação extraconjugal que teve com o cunhado, Jonathan Couto, casado na época com Sarah Poncio.

Veja também Zoeira Luísa Sonza chora ao se apresentar no Festival Salve o Sul Zoeira Lucy Alves enaltece namorada: 'orgulho de ser mulher que ama outra mulher'

O ator Bruno Daltro é o pai da segunda filha de Letícia, Maria Teresa.