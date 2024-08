Latino diz que não consegue reunir os 10 filhos: 'Última vez deu B.O.'

Em entrevista ao gshow publicada neste sábado (10), Latino, de 51 anos, comentou sobre a relação com os 10 filhos de mães diferentes. Na véspera do Dia dos Pais, ele admitiu que reunir todo mundo não é uma tarefa muito fácil.

"Da última vez que tentei juntar deu B.O. Não é fácil. Administrar o ego do ser humano é muito difícil, mas sempre tento trazê-los para perto em momentos como o Dia dos Pais. Gosto de estar com eles", disse o cantor.

Latino contou também que pede a opinião de cada um deles antes de lançar novos trabalhos. É que, assim como ele, parte dos herdeiros acabou optando pela carreira artística.

A influenciadora digital Suzanna Freitas, de 23 anos, é um exemplo. Ela é fruto da relação de Latino com Kelly Key.

"Acho que todos eles enraizaram um pouco desse sangue latino. Acaba sendo um pouco difícil, porque a cobrança é muito maior. Mas, se tiver talento e dom, com certeza as portas vão se abrir. Não tenho a menor dúvida disso", disse o dono de hits como "Me Leva" e "Festa no Apê".

Ele explica que conversar com os filhos sobre seus projetos é uma forma de se manter atualizado em relação ao mercado fonográfico: "Meus filhos acabam sendo um 'laboratório musical'."

"Sempre que penso em uma coisa muita ousada, mando para eles opinarem se aquilo está dentro da juventude e se tem engajamento, na linguagem do jovem. Eles acabam sendo um termômetro, que me ajuda a assimilar melhor o mercado e a estar sempre reformulando", finalizou.