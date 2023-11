Key Alves revela mudança para os EUA: 'BBB deu menos retorno que o esperado'

A ex-BBB Key Alves, de 23 anos, afirmou em entrevista que vai se mudar em 2024 para os Estados Unidos, onde deve retomar sua carreira anterior ao reality show, de jogadora de vôlei, na liga americana.

"Tenho que estar nos EUA em novembro de 2024. Fechei dois anos de contrato para jogar na liga americana e vou realizar o sonho de viver fora do Brasil pela primeira vez", contou Key.

Ela disse ainda que pretende começar a treinar em janeiro, depois das festas. "Fiquei um ano parada como atleta. É muito difícil retomar a rotina de uma atleta profissional, mas tenho uma boa memória muscular e isso ajuda", declarou.

Veja também

Carreira artística

Após a saída do BBB, Key chegou a cogitar investir na carreira artística. Mas a atleta declarou que não dá para viver só como influencer nos tempos de hoje e que o BBB 23 deu menos retorno do que ela esperava.

"Me surpreendeu. Achei que teria mais (retorno). A gente pensava que ia ser como foram os BBBs da pandemia, mas não foi. Teve muita queda de publicidade para muita gente e para mim. Esse negócio está diminuindo muito. Se a gente não tiver um trabalho fixo, uma coisa nossa, vai ficar difícil. Ainda bem que sou atleta e sempre vivi disso", explicou Key, que joga vôlei há quase 14 anos.

A atleta revelou ainda que pausou os planos de atuação. “Por enquanto, adiei esse sonho. Tenho o desejo de retornar ao curso de teatro no futuro, quando as circunstâncias permitirem”, disse. A atuação dela já foi elogiada pela mexicana Gabriela Spanic, quando a ex-BBB encarnou as personagens de A usurpadora para a revista Quem.