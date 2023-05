Kai, do grupo de K-pop EXO, tem alistamento no exército adiantado e chora durante live

O cantor Kai, 29, do grupo de K-pop EXO, teve o alistamento militar obrigatório adiantado e chorou durante uma live para os fãs nesta quarta-feira (3). Ele vai entrar no Exército coreano dia 11 de maio e se afastará de suas atividades musicais pelos próximos anos.

"Eu trabalhei duro, certo?", questionou Kai, aos prantos, na live do Instagram. Fãs foram pegos de surpresa com a notícia. Na Coreia do Sul, o alistamento é obrigatório para homens entre 18 e 28 anos. A duração é de 18 a 21 meses.

O artista, que recentemente retornou com o single solo "Rover", estava com planos de participar do comeback do EXO que aconteceria neste ano.

"Viemos comunicar notícias repentinas aos fãs sobre o serviço militar de KAI. Ele estava se preparando para o retorno do EXO agendado para este ano, mas devido a uma recente mudança nos regulamentos do Exército, ele deve entrar no centro de treinamento de recrutas em 11 de maio, onde receberá treinamento militar básico e, em seguida, exercer a função de servidor público", informou a SM Entertainment em nota.

A empresa não divulgará o local e horário do alistamento de Kai em respeito aos sentimentos do cantor. Os detalhes do cronograma do EXO serão revelados "quando os detalhes forem resolvidos".