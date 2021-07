Kadu Moliterno tem contas penhoradas após perder processo contra Luana Piovani

O ator Kadu Moliterno teve a penhora de R$ 8 mil dos bens que possui ordenada pelo juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível. A medida, segundo a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, foi tomada para cumprir sentença do artista em uma ação perdida por ele para Luana Piovani.

O caso, que rendeu a dívida, é por conta de uma declaração dada pela atriz em 2017, em um vídeo publicado no Youtube.

"Kadu Moliterno, que já foi meu par, bateu na esposa, ela foi capa da "Veja" com a manchete: 'Não foi a primeira vez' e não soube de condenação", declarou Luana.

Além disso, ela também chegou a citar nomes como Garrincha, o goleiro Bruno e Dado Dolabella com relação em casos de violência contra a mulher.

"Continua trabalhando, fazendo novelas, posando com as novas namoradas para as revistas de celebridades", continuou sobre Moliterno.

Pedido na Justiça

Ainda naquele ano, Kadu Moliterno foi à Justiça para pedir R$ 50 mil por danos morais. Entretanto, segundo os desembargadores da 27ª Câmara Cível, Piovani usufruiu apenas do direito de se manifestar sobre o caso.

O ator já foi acusado de agressão por Ingrid Saldanha, com quem foi casado por 15 anos e se separou em 2006, e por Brisa Ramos, uma ex-namorada. Mesmo assim, ele nunca foi condenado.

O valor bloqueado das contas bancárias de Kadu Moliterno será utilizado para pagar as custas do processo contra Luana Piovani.