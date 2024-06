Justin Timberlake é preso por dirigir bêbado, diz jornal dos EUA

O cantor Justin Timberlake foi preso, na noite dessa segunda-feira (17), por dirigir embriagado nos Hamptons, nos Estados Unidos. As informações foram confirmadas pela ABC News, que também revelou que o artista foi levado sob custódia após ter sido parado em Sag Harbor.

Timberlake deverá comparecer ao tribunal nesta terça-feira (18). Apesar disso, outros detalhes sobre a prisão do cantor ainda não foram divulgados, então ainda não estão claras as circunstâncias da detenção.

O cantor retomou, há algumas semanas, as datas de turnê "The Forget Tomorrow World Tour". Inicialmente, os shows haviam passado por cancelamentos e crises por conta das revelações dos bastidores do relacionamento dele com Britney Spears entre o fim dos anos 1990 e 2000.

Polêmicas

Em um livro, Britney contou um pouco sobre o namoro conturbado dos dois há 20 anos e ressaltou uma situação em que Timberlake teria a incentivado a abortar um bebê. Assim, a imagem pública do artista entrou em crise, contrastando com a imagem criada por ele no quinteto N'Sync e no cinema.

Ainda assim, Justin lançou novo álbum e confirmou a turnê. No palco durante um show em Nova York, Timberlake se preparou para cantar um dos maiores sucessos de sua carreira: 'Cry me a river', supostamente escrita por ele para Britney Spears, logo após o término dos dois em 2002.

O cantor chegou até a citar a polêmica. No Irving Plaza, em Nova York, o cantor soou irônico. "Quero aproveitar esta oportunidade para me desculpar... com absolutamente ninguém, caramba", disse.