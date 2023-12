Justiça condena estúdio a indenizar surfista brasileiro por uso de imagem em 'Jurassic World'

A Justiça de São Paulo condenou a Universal Pictures Brasil a pagar uma indenização de R$ 25 mil ao surfista brasileiro Felipe Cesarano após o estúdio usar imagens do surfista, sem autorização, no filme “Jurassic World: Reino Ameaçado”, de 2018. As informações são do colunista Rogério Gentile, do Uol.

A Universal Pictures Brasil é a responsável pela veiculação e exploração do filme no Brasil. Na produção, o estúdio usou um vídeo de Felipe surfando uma onda na praia de Jaws, no Havaí, em 2016. Felipe é especializado em surfar ondas grandes, que chegam a ter 21 metros, o equivalente a um prédio de sete andares.

“Foi difícil acreditar que uma produtora da magnitude da ré teria tido uma postura dessas”, disseram os advogados Antonio Carlos Amorim e Felipe Amorim, que representam o surfista, à Justiça. “Não se deu o trabalho nem de alterar a cor da prancha do Felipe. A única diferença, talvez, seja a edição de um dinossauro indo de encontro a ele, no qual é quase comido e devorado”, acrescentaram.

Na defesa apresentada à Justiça, a Universal Pictures Brasil alegou que a cena que conteria supostamente a imagem de Cesarano tem apenas quatro segundos, "sem qualquer destaque ou relevância no filme".

O juiz Guilherme Santini Teodoro não concordou com a argumentação. O estúdio ainda pode recorrer.

O valor de R$ 25 mil ainda será acrescido de juros e correção monetária desde o lançamento do filme no Brasil.