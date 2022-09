Juliette se posiciona após críticas de Luísa Mell: 'nem tudo na minha vida é uma bandeira'

A ex-BBB Juliette Freire fez live neste domingo (4) e se manifestou sobre a polêmica com Luísa Mell, que a criticou por comprar dois cachorros de raça. Juliette se defendeu afirmando que apoia a causa animal mas se apaixonou pelos dois filhotes.

"[Internautas vêm] Dizer que eu não vi a questão da polêmica com os cachorrinhos. Eu queria dizer que a melhor opção sempre é adotar, sim. Eu já adotei várias vezes, já tive vários cachorros de rua. Enfim, respeito demais a causa..Eu não quero que isso descredibilize algo tão bonito", disse.

De acordo com Juliette, ela é apoiadora de projetos ligados à proteção animal, inclusive financeiramente. Em desabafo, a cantora contou que estava "tomando coragem para pegar um cachorrinho" já há um ano e meio.

A ex-BBB contou que havia se apaixonado por um filhote logo após sair do BBB, quando estava emocionalmente fragilizada. Ela narra que havia ido em uma casa visitar um padre quando viu o cachorro.

"Esse cachorrinho veio e eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Na minha cabeça, só vinha esse cachorrinho. A dona não me deu. E Cuscuz e Pitica [os animais que agora são de Juliette] são irmãos desse cachorrinho. Enfim, o dono ficou muito tocado e tudo o que vocês já viram. Nem tudo na minha vida é uma bandeira".

Após as críticas, Juliette disse que se sentiu envergonhada por ter ficado com os cachorros. Ela não citou o nome de Luísa Mell em nenhum momento da transmissão.

"Eu realmente me apaixonei e eu estava com vergonha, eu estava triste porque eu estava com vergonha, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E infelizmente eu não tenho como fazer tudo perfeito. E não é feio eu me apaixonar por um cachorro", desabafou.

Crítica de Luísa Mell

No último sábado (3), Juliette postou no Instagram um vídeo brincando que seria mãe e apresentando Cuscuz e Pitica, os novos cachorrinhos. Luísa Mell criticou a atitude nos comentários.

"Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal tb. Nem me venham com esse papo que ganhou... pq cachorro n se ganha tb. Pq se for assim, estou dando p ela tb 3 vira latinhas lindos...", disse.

O comentário da ativista repercutiu nas redes sociais.

"Entendo que a causa animal é importante, mas a Luísa Mell ultrapassa o limite da chatice, o que mais atrapalha a causa do que ajuda", escreveu um usuário.

"Li no ig e super concordo, Luisa Mell deveria mudar a abordagem dela, porque sempre faz comentários apelativos e maldosos, nunca sabe dosar em que e como militar, assim só atrai hate ao invés de aceitação da causa. Muitas pessoas nem querem mais ouvir o que ela tem a dizer", avaliou um segundo.

"Ah pronto, agora a pessoa não pode mais ganhar cachorro que a desocupada da Luisa Mell já vai militar. Fala chata, chegou a chata!", disparou outro.