Juliette revela que gastou todo o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 21 com a família

A ex-BBB e cantora Juliette revelou em entrevista que gastou todo o prêmio do BBB 21, de R$ 1,5 milhão, com a família dela. Ela conseguiu, inclusive, comprar uma casa para cada irmão. Atualmente, a artista, que é natural de Campina Grande, mora no Rio de Janeiro com a mãe e o noivo, Kaique Cerveny.

“As casas dos meus irmãos e dos meus sobrinhos. Um negócio para eles começarem a vida. Como se fosse a vara para pescar, né? Que dizem. Um carro popular. Escola e plano de saúde. Então, esse dinheiro deu para tudo isso. Foi simbólico. E eu queria que fosse feito o propósito pelo qual eu entrei lá. Então, todo o dinheiro do Big Brother, eu usei para realizar os sonhos que entrei lá. De verdade. Não comprei absolutamente nada para mim”, disse a artista, ao Gshow.

Depois, com o dinheiro que conquistou com a sua carreira como influenciadora, cantora e publicidades, ela comprou um carro para ela: “E nem foi zero. E, enfim. Eu sou muito amarrada mesmo. Eu sou assim. Mas o prêmio do Big Brother foi simbólico para que eu dissesse: missão cumprida mesmo. Fiz o que eu me propus”.

Planilha dos influenciadores

Juliette ainda comentou sobre a planilha dos influenciadores, que dava nota para vários famosos e viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A artista, aliás, foi uma das poucas muito elogiadas no arquivo.

“Eu tirei 10 de 10, né? Vi poucas pessoas falando isso. Se fosse negativo, com certeza sairia. Mas eu acho que é obrigação tratar as pessoas bem. Não faz mais que obrigação tratar todo mundo com respeito e bem e entregar um trabalho de qualidade”.