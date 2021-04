Juliette e Gil relembram personagens do programa Nas Garras da Patrulha no BBB 21

Os participantes nordestinos do Big Brother Brasil (BBB) 21 fizeram uma alusão a um célebre produto da cultura cearense nesta quarta-feira (14). Juliette e Gil, em conversa no quarto Cordel, mencionaram o programa humorístico Nas Garras da Patrulha, exibido diariamente na TV Diário.

No diálogo, eles relembram causos de dois personagens bastante conhecidos na atração, Coxinha e Doquinha. Aos risos, eles citam trechos de algumas histórias dos personagens, conhecidos pelas falsidades por trás de outros bonecos. Caio, deitado na cama, ri enquanto acompanha as lembranças dos participantes.

Juliette relembra o caso de um corte de energia elétrica, no qual Coxinha repreende o ocorrido e, em seguida, gesticula para que o serviço seja interrompido. Ao fim, os dois brothers finalizam com a frase mais conhecida do personagem: "Vai-te embora, carniça!". "Muito bom, ai, que saudade", finaliza Gil.