Juliette diz nomes de ex-BBBs que pediram desculpas a ela por áudios e mensagens

A ex-BBB Juliette revelou no programa da humorista Tatá Werneck que ex-BBBs pediram desculpas a ela após o fim do reality.

No "Lady Night", Tatá Werneck perguntou: "Já recebeu mensagem de ex-bbb pedindo desculpas?". Juliette hesitou e disse: "Várias. Quatro. Textos muitos grandes. áudios e textos. E ta tudo bem. Eu sigo mais leve".

Tatá Werneck continuou apertando para Juliette falar nomes e ela soltou: "Viih Tube, Sarah, Gil e Lumena".

Juliette falou ainda na entrevista sobre como lida com a fama, as conquistas financeiras por meio de contratos longos com marcas nacionais e o lado cantora.

