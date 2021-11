Caio Castro desconvida influenciadora Mari Menezes para passear de Porsche; entenda

Caio Castro foi às redes sociais nesta segunda-feira (29) desconvidar publicamente Mari Menezes para um passeio de carro. O ator havia convidado a influenciadora pelo Instagram para assistir a uma corrida da Porsche Cup Brasil — uma competição automobilística — e dar uma volta num dos veículos da marca depois. O convite repercutiu negativamente por Mari ser menor de idade.

“Seguinte, o que está acontecendo, Internet? Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup pra menina [Mari] porque ela é fã, se diz fã, diz gostar. Aí a menina postou a foto falando que eu tava convidando ela pra andar de carro. Gente, ela tem 14 anos. Mas, beleza. A filha da diretora me ligou e falou que não gostou da atitude dela, olha que coisa. E falou pra eu desconvidar ela”, contou o ator de forma descontraída no Instagram.

Repercussão

A repercussão negativa começou neste domingo (28) quando Mari revelou nas redes sociais o convite feito pelo ator. Inclusive, dizendo que teria de desmarcar uma viagem para acompanhá-lo no passeio.

A influenciadora chegou a fazer uma enquete com seus seguidores para decidir se manteria a viagem ou se aceitaria o convite do galã. “Meta da vida da gente”, comentou ela, que tem 16 anos.

Legenda: A influenciadora mostrou o print da conversa com o ator em seus Stories, no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Mari, nesta segunda (29), disse que ficou chateada ao ver os Stories de Caio Castro. "Ele ficou chateado, gente. A intenção não era ter exposto nem nada. Eu estava dividindo com vocês a minha felicidade por ele ter me chamado e a minha tristeza por não ter conseguido ir, só que, agora, de qualquer jeito, eu também não iria, né, porque fui desconvidada. [...] Ainda saí como ridícula, só que minha intenção não era ruim", compartilhou a influenciadora.

Estratégia

No anúncio do “desconvite”, Caio Castro falou que a diretoria da Porsche Cup Brasil ofereceu ingressos para o ator convidar as 100 primeiras pessoas que comentarem numa postagem dele no Instagram para assistir à última etapa do campeonato no próximo sábado (4). Dos beneficiados com a entrada, um será sorteado para andar de carro com ele.

