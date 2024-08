Juan José Campanella irá dirigir a adaptação de 'Mafalda' na Netflix

O argentino Juan José Campanella será o diretor e roteirista da adaptação audiovisual de “Mafalda” para a Netflix. O cineasta também foi o diretor do filme "Segredos de seus olhos", vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010.

A Netflix e Campanella anunciaram nesta terça-feira (6) a novidade, mas não há data de lançamento para a produção. O serviço de streaming justificou a escolha do diretor com uma carta, mostrando a ligação de Campanella com a história de Mafalda, criada em 1964 pelo cartunista Joaquín Lavado "Quino", também argentino. Quino morreu em 2020, aos 88 anos.

“Eu tinha sete ou oito anos quando foi publicado o primeiro catálogo de tirinhas de Mafalda em forma de livrinho. Meus pais liam as tiras e me diziam que eu não ia entender. Que ofensa. Que desafio. Corri para comprá-lo e ainda me lembro de subir a ladeira de Melo enquanto lia, dando gargalhadas e admitindo que, de fato, haviam tiras que eu não entendia. Mafalda e seus amigos não só me faziam rir muito, mas de vez em quando me mandavam ao dicionário. E cada palavra nova que eu aprendia vinha com o prêmio de uma nova gargalhada”, diz parte da carta.

“Sem dúvida, de longe, o maior desafio da minha vida”, disse ainda Campanella sobre a produção para a Netflix.