Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, estreia na TV Globo no seriado de humor ‘Tô nessa!'

A atriz Ju Amaral, irmã de Paulo Gustavo, estreia no elenco do seriado “Tô Nessa!", da TV Globo, neste domingo (13), protagonizado por Regina Casé. A nova atração de comédia, que vai retratar a vida de uma família multirracial, será exibida após o Fantástico.

Ju dará vida à personagem ranzinza chamada Muricy, proprietária do imóvel onde vive a família, e que tem apenas um cachorro como companhia.

“Por trás da sua personalidade rude, esconde uma pessoa sensível que também deseja ser amada. As gravações têm sido muito divertidas. O elenco é talentoso, e todos estão ansiosos para a estreia. Vamos assistir juntos", contou a atriz ao O Globo.

A artista se considera tímida e revela um certo medo das câmeras, motivo pelo qual não conseguiu atuar ao lado do irmão. Ju reflete que a vida ao lado dele foi de risadas desde pequenos e confessa: "Queria ter tido coragem antes para poder contracenar com ele". Paulo Gustavo faleceu em 2021 devido à Covid-19.

“Éramos os maiores fãs um do outro. Ele queria muito que eu estivesse na frente das câmeras com ele. Era meu maior incentivador e, certamente, estaria orgulhoso e ansioso ao meu lado para assistir ao programa de estreia e me aplaudir”, destacou.

Amigos próximos sabiam o desejo de Ju de entrar para a atuação, sendo Regina Casé a responsável pelo convite.

“Fiquei super nervosa, mas decidi enfrentar o medo. Fiz alguns testes e passei. É meu primeiro papel na TV. Estou nervosa, mas tive uma ótima referência, que foi meu irmão, um gênio. Sou muito grata por ter tido ele na minha vida, inspirando um humor que ajudou tantas pessoas a se curarem em momentos de fragilidade. Meu desejo é conseguir transmitir isso também”, refletiu.

Ju Amaral vem de uma carreira no audiovisual atuando nos bastidores de projetos de Paulo Gustavo. Há 11 anos, a artista está na equipe do “Vai Que Cola” no qual há três anos é diretora assistente. Na nova fase, conta com o orgulho da mãe Déa Lúcia.

“A mamãe é o amor da minha vida, meu orgulho, meu pilar. Ela está amando e vibrando com o desafio que estou enfrentando. Ela está no “Domingão”, e nosso estúdio é muito próximo. Nos visitamos sempre. Isso é o que precisamos: amor, família, parceria”, listou.

Tô Nessa!

A atração “Tô Nessa!” será exibida aos domingos após o Fantástico como o “Sai de Baixo”, nos anos 1990, e marca o retorno da atriz Regina Casé à programação dominical da Globo depois de sete anos do fim do “Esquenta”.

Legenda: Televisivo estreia neste domingo (13) após o Fantástico Foto: Acervo pessoal/Reprodução

A série retrata uma família formada apenas por mulheres que são interligadas à Mirinda (Regina Casé), em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mirinda vive com as filhas Mari (Luana Martau), Ina (Heslaine Vieira), Nana (Valentina Bandeira) e a neta, Belinha (Heleninha Repertório), na casa alugada por Muricy (Ju Amaral).

“Tô Nessa” foi criado pela própria Regina Casé e por Jorge Furtado, tendo interação com uma plateia ao vivo, além de participações musicais.