Jornalista Elaine Bast deixa a CNN Brasil após cinco meses

Elaine Bast deixou a CNN Brasil após cinco meses na emissora na função de comentarista e analista de economia. Segundo a jornalista de 50 anos, a saída dela foi acordada com a empresa e consumada nesta quarta-feira (6).

"Foi acordado. Eu não me adaptei ao horário, tinha que entrar as 4 da manhã. Acordar 2h30. E não havia perspectiva de mudança tão cedo. Não consigo trabalhar de madrugada", comentou em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo.

No lugar dela, ficará a jornalista Débora Oliveira, que estava como analista de economia do canal BM&C News. Oliveira também já foi contratada da Band e do SBT.

Legenda: Débora atualmente estava na BM&C como analista de economia Foto: Reprodução/Facebook

Assuntos relacionados

CNN anuncia mudança

Comunicado interno da CNN Brasil informou a mudança e indicou que Débora estreia na próxima segunda-feira (11). Ela assumirá os quadros "CNN Novo dia Economia" e "Live CNN Economia"

"A analista de economia Elaine Bast deixa a CNN Brasil. Agradecemos à Elaine por toda sua contribuição até aqui e desejamos sucesso em seus próximos desafios profissionais", diz a nota que circulou internamente na emissora.