Jonas Brothers anunciam show único no Brasil em 2024; veja preço dos ingressos

Após dez anos desde a última vez no Brasil, os Jonas Brothers retornam para uma tour, na América do Sul. Em 2024, o show será realizado no dia 16 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. A banda marcou a adolescência de quem cresceu nos anos 2000.

A "The Tour" vai passar por outros países vizinhos, como Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Ao todo, o trio terá 98 shows em 26 países. A apresentação celebra os sucessos dos cinco álbuns da banda.

Os Estados Unidos foram o primeiro destino. Dentre outros locais em que vão se apresentar no próximo ano, estão:

Austrália;

Nova Zelândia;

Polônia;

Áustria;

República Tcheca;

Irlanda do Norte;

Hamburgo;

França;

Alemanha;

Noruega.

Qual valor do ingresso?

A partir das 10h desta quinta-feira (13), os Clientes Santander já podem comprar os ingressos, com pré-venda exclusiva entre os dias 14 e 15 de dezembro. A venda para o público geral começa no dia 16 de dezembro.

Legenda: Preço dos ingressos varia a depender do setor Foto: Reprodução

Os preços variam de R$ 175 (meia entrada na cadeira superior) a R$ 740 (inteira na pista premium).

Onde comprar os ingressos?

A bilheteria física oficial é no Pacaembu. As pessoas podem adquirir os ingressos de:

14/12 a 17/12, das 12h às 18h

Pela internet, as vendas ocorrem pelo site da Ticket Master.