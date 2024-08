Jojo Todynho comenta processo de adoção de criança

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre o processo de adoção de uma criança. Ela explicou que os pais biológicos do menino a autorizaram a adotar a criança, com o desejo de proporcionar uma vida melhor ao filho, que se chama Francisco.

A artista ainda disse que em breve contará todos os detalhes da adoção. “A vinda do meu negão já está toda organizada, tudo nos conformes. É uma vitória muito boa, e já posso contar, mas vou esperar mais um pouquinho e conto com todos os detalhes. Tinha compartilhado aqui, semana passada, um negócio que comprei para colocar no quarto do Francisco e falei: 'Negão de mamãe'. Carinho, porque eu sou mãezona”.

Veja também Zoeira Filho de Marco Ricca se declara ao pai: 'Pessoa mais especial da minha vida' Zoeira Scooby relembra namoro com mulher que gostava de convidar outras pessoas para a relação

Jojo reforçou que não tinha o desejo de adotar, mas foi amor à primeira vista. “Eu nem ia no colégio dele, fui para fazer visitação e foi amor à primeira vista. É meu filho, minha paixão. Não estou tirando ninguém da família, não. Eu fui perguntar aos pais dele”.

“Os pais dele falaram para mim: 'A gente autoriza o nosso filho a ir com você, porque a gente sabe que você vai dar o melhor para ele, a gente acompanha e gosta muito de você, eu sei que meu filho está em boas mãos e está em uma família de amor e acolhimento'”.

Jojo também comentou que quer colocar o filho em uma escola de referência, mas que não pretende expor a criança nas redes sociais. “Não esperem de mim fazer exposição dele aqui. Não faço isso nem com a minha família. E ele também não é boneco para eu ficar mostrando toda hora”.

A cantora conheceu Francisco durante uma viagem a Luanda, na Angola, e já tinha falado da criança em Stories antigos.