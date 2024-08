Filho de Marco Ricca se declara ao pai: 'Pessoa mais especial da minha vida'

O ator Marco Ricca foi surpreendido durante sua participação no “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta quarta-feira (14), com uma declaração do filho, Felipe Ricca, fruto do relacionamento com a também atriz Adriana Esteves.

“Eu estou gravando esse vídeo aqui para eu mandar um beijo especial para a pessoa mais especial da minha vida, Marco Antonio Ricca, mais conhecido como meu pai. Pai, te amo demais, você é uma pessoa especial, de muita luz", iniciou Felipe.

"Eu tenho muita honra de ser teu filho, de poder aprender contigo, não só sobre a tua profissão, que hoje em dia é minha também, mas sobre ética, valores, princípios, sobre a pessoa linda que você é. Eu tento estudar, eu tento trabalhar o máximo para ser cada vez mais parecido com você. Te amo muito, tá?”, disse ainda o ator, que recentemente esteve no elenco da série “Pedaço de Mim”, da Netflix.

Marco se emocionou com a homenagem, e retribuiu. Felipe é o filho mais velho do ator, que é pai de quatro. “Felipe é uma pessoa especial. Um filho lindo assim dá vontade de trazer ele aqui para falar, né? Ele é realmente meu companheiro. Hoje está quase invertendo as coisas. Ele é um cara que me incentiva muito. É um filho especial".

Marco ainda é pai de Antônia, Maria e o caçula, José, da união com Luli Miller, com quem ele está atualmente.