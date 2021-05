Joe Lara, intérprete de Tarzan, morre em acidente de avião nos EUA

O ator Joe Lara, 58, que interpretou Tarzan na TV americana, morreu neste sábado (29) na queda de uma aeronave em um lago no Tennessee, Estados Unidos. Ao todo, sete pessoas estavam na aeronave, incluindo a mulher dele, Gwen Lara, 66.



Segundo a Variety, o ator estava em um avião de pequeno porte que caiu próximo à cidade de Smyrna, Tennessee, pouco depois de decolar, no fim da manhã de sábado. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas os sete passageiros morreram.



"Nossos esforços passaram de um esforço de resgate para um esforço de recuperação", teria afirmado o capitão Joshua Sanders, responsável pelo resgate. "Não estamos mais procurando vítimas vivas neste momento", completou.



O ator, nascido em San Diego, na Califórnia, ficou conhecido por interpretar Tarzan no filme para TV "Tarzan in Manhattan", de 1989, e na série "Tarzan: The Epic Adventures", entre 1996 e 1997. Ele também ganhou um álbum country nos anos 2000.



Lara estava casado com Gwen desde 2018. Ela era conhecida nos Estados Unidos por ter lançado um programa de emagrecimento baseado na fé.