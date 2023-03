Malala Yousafzai rebate piada após ser constrangida por Jimmy Kimmel no Oscar 2023

Jimmy Kimmel foi alvo de críticas da imprensa internacional após fazer piada com a ativista Malala Yousafzai durante a cerimônia do Oscar 2023, na noite desse domingo (13).

Em certo momento do evento, o apresentador parou ao lado da ativista e fez uma pergunta a Malala, de forma séria: “Seu trabalho nos direitos humanos e educação para mulheres e crianças é uma inspiração. Como a mais jovem vencedora de um Prêmio Nobel da história, eu gostaria de saber...”.

Em seguida, vem a piada: “você acha que Harry Styles cuspiu em Chris Pine?”. Incomodada com a situação, a paquistanesa rebateu: "Eu só falo sobre a paz".

“É por isso que você é Malala, e ninguém mais é”, retrucou o apresentador.

No Twitter, ela fez um post com o vídeo do momento da brincadeira e escreveu: "Trate as pessoas com gentileza".

Produção no Oscar

Fãs e seguidores da ativista saíram em defesa dela, que marcou presença na cerimônia porque é produtora-executiva do curta-metragem "Stranger at the Gate", sobre um militar norte-americano que planeja um atentado terrorista a uma mesquita nos Estados Unidos.