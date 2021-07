Jessica Alves quer fazer transplante de útero: 'me sentiria completa'

A influenciadora digital Jessica Alves quer ser a primeira mulher transexual do mundo a realizar um transplante de útero. Aos 37 anos, ela que passou pela cirurgia de readequação sexual em fevereiro deste ano, já havia revelado o desejo de ser mãe até os 40.

A técnica foi desenvolvida para ofertar oportunidade para mulheres que nasceram sem útero ou tiveram o órgão removido gerarem um bebê. A cirurgia, no entanto, ainda não foi realizada em uma mulher trans, mas já existem estudo para considerar a viabilidade da operação.

"Mesmo custando um milhão de libras para ter um [útero], eu encontraria uma maneira de fazer isso. Eu adoraria um bebê que tivesse meus próprios genes e sangue, e eu tenho meu esperma congelado para poder usá-lo para fertilização in vitro", declarou a brasileira em entrevista à revista britânica Closer.

Jéssica Alves Influenciadora digital "Tudo que eu queria era ser mulher e fazer a cirurgia de mudança de sexo foi o dia mais feliz da minha vida. Mas ter um útero seria ainda melhor — eu me sentiria completa se pudesse dar à luz. Eu adoraria ter uma ninhada de filhos. Eu ficaria muito feliz se fosse chamada de 'mamãe'.

Conforme levantamento do jornal britânico Daily Mail, uma cirurgia de transplante de útero custa em média 50 mil euros no Reino Unido, o equivalente a cerca de R$ 300 mil no Brasil, na cotação atual