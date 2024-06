Jean Wyllys atribui sucesso de Grazi Massafera a sua amizade no BBB

O ex-deputado federal Jean Wyllis relembrou sua participação no Big Brother Brasil 5 durante uma entrevista ao podcast Futeboteco. Na ocasião, o baiano citou a amizade com Grazi Massafera, que participou da mesma edição, e afirmou que aliança dos dois contribuiu para o sucesso da atriz

Segundo Wyllys, Massafera se destacou por ter se se aliado a ele e a Alan Passos, com quem a atriz namorou no reality show. "Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. É verdade, justiça seja feita", disparou.

Veja também Zoeira Carlos Alberto de Nóbrega entrega motivo de Eliana ter saído do SBT Zoeira Reação emocionada de namorada de Paulo Vieira ao ver ator em caixão viraliza

"Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de gostosa que toda mulher bonita ocupava. Fui eu e o Alan, que namorava com ela na época, que trouxemos ela para outra narrativa. Foi a relação comigo que tirou dela o melhor, mostrou outra coisa para o Brasil", afirmou.

O baiano ainda comparou a atriz com Sabrina Sato, que participou do BBB 3. "Tudo depende de quem está na casa, porque se fosse outra pessoa, outro elenco, ela [Grazi] não teria ido para esse lugar [de chegar à final], porque Sabrina [Sato] também é uma pessoa muito bacana, e Sabrina não foi para esse lugar da Grazi", declarou.

Wyllys ainda afirmou que sua participação no programa foi histórica. "Eu fui com a intenção de hackear o programa e consegui, fiz dele uma outra coisa. Não existe história da televisão sem mim, ou seja, quando for contar a história da televisão e da homossexualidade no Brasil não se pode esquecer o momento em que eu disse para o Brasil que sou gay. Transformei e levei conteúdo para o programa. Pela primeira vez grandes intelectuais assumiram que assistiam o programa", disse